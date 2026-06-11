Önünü kestiği yolcu minibüsünü yumrukladı

Elazığ'da bir şahıs, yolcu minibüsünün önünü kestikten sonra aracın kaputunu yumrukladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple yolcu minibüsünün önünü keserek küfürler etmeye başladı. Hırsını alamayan şahıs daha sonra aracın önce cam sileceklerini kırdı ardından da kaputu yumruklamaya başladı. Bir süre kaputu yumruklayan şahıs, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle sakinleşti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı