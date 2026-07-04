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Elazığ'da minibüs yangını

Elazığ'da minibüs yangını
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde yol kenarında bulunan bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da alevlere teslim olan bir minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Elazığ merkeze bağçı Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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