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Elazığ'da Market Çalışanının Eli Kıyma Makinesine Sıkıştı

Elazığ'da Market Çalışanının Eli Kıyma Makinesine Sıkıştı
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Elazığ'da bir markette çalışan kasap, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi sonrası kurtarılan çalışan hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da eli kıyma makinesine sıkışan market çalışanı, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasap reyonundaki bir çalışan, elini kıyma makinesine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarılan çalışan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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