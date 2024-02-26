Elazığ'da maden ocağında göçük: 2 işçi kurtarıldı, 2 işçi için çalışmalar devam ediyor

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altından kurtarılırken 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, diğer işçi UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ