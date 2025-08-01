Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Kayıp

Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Kayıp
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hala kurtarılamadı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

Olay Alacakaya ilçesine bağlı Kayaönü mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Göçük altında kalan 4 işçiden 3'ünün kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bir işçinin göçük altında kaldığı bilgisinin olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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