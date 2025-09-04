Haberler

Elazığ'da Kümeste Yangın: Tavuklar Telef Oldu

Elazığ'da Kümeste Yangın: Tavuklar Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Hicret Mahallesi'ndeki bir kümeste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sırasında bazı tavuk ve kuşların telef olduğu bildirildi.

Elazığ'da bir kümeste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bazı tavuk ve kuşlar telef oldu.

Olay, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçe içerisinde bulunan kümeste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, kümes içerisindeki tavuk ve güvercinleri kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bazı tavuk ve kuşların telef olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.