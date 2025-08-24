Elazığ'da Küçük Çocukların Kırtasiyeden Hırsızlık Anları Kamerada

Elazığ'da küçük çocukların kırtasiyeden çaldığı malzeme, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük olan çocuklar, kırtasiyenin önüne gelerek önce keşif yaptı ardından arkadaşına bir eşyayı gösterdi. Malzemeyi inceleyen çocuklar bir süre sonra kırtasiye önünde bulunan eşyayı alarak hızla kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ