Elazığ'da Küçük Çocukların Kırtasiyeden Hırsızlık Anları Kamerada

Güncelleme:
Elazığ'da küçük çocukların bir kırtasiyeden malzeme çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çarşı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük olan çocuklar, kırtasiyenin önüne gelerek önce keşif yaptı ardından arkadaşına bir eşyayı gösterdi. Malzemeyi inceleyen çocuklar bir süre sonra kırtasiye önünde bulunan eşyayı alarak hızla kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
