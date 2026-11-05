Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dükkana girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Bahattin Ögel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir dükkana girdi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı