Elazığ'da Komşular Arasında Tüfekli Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da komşular arasında çıkan kavgada, 2 kişi tüfek ile vurularak yaralandı.

Olay, dün gece Baskil ilçesi Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında yol meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir şahıs, evden getirdiği tüfek ile karşı tarafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği F.B. ve E.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ