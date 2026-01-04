Haberler

Kardan adamın kafasını çaldılar, o anlar kamerada

Güncelleme:
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerinin önündeki kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve kardan adamın kafasının çalındığı anlaşıldı.

Elazığ'da bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. Sabah gelen ve yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen şahıslar, güvenlik kamerasına baktı. Güvenlik kamerasına bakan şahıslar, kardan adamın kafasının çalındığını gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


