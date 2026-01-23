Haberler

Elazığ'da şarampole düşen araç kurtarıldı

Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği pikap, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kovancılar ilçesine bağlı Sürekli köyünde kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole düştü. Kendi çabalarıyla pikabı çıkarmaya çalışan sürücü başarısız olunca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla iş makinesini düştüğü yerden kurtardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

