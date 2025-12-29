Karda mahsur kalan araç, ekipler tarafından kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan ve mahsur kalan hafif ticari araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Sakabaşı köyü yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıkan bir hafif ticari araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. - ELAZIĞ