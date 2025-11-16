Elazığ'da Kamyonet 50 Metrelik Uçuruma Uçtu, Yaralı Yok
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma düştü. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 50 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaygan yolda kontrolden çıkan H.U. idaresindeki 23 AGH 933 plakalı kamyonet, şarampolden aşağı uçtu. Kazada yaralanan olmazken, aracın takla atmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa