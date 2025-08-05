Elazığ'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Refüje Çıktı

Elazığ'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Refüje Çıktı
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Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan otomobil, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADZ 094 otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza anı KGYS tarafından görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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