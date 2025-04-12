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Elazığ'da Kafede Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Kafede Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Elazığ'da bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da önceki gün bir kafede silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Nisanda Cumhuriyet Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana gelmişti. Olayla ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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