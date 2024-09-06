Elazığ'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak silah operasyonunda, çok sayıda silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.G. ve Y.B. isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı alındı. Çalışma başlatan ekipler şüphelilerin ikametlerine yaptığı operasyonda ruhsatsız 2 adet Magnum Mohikan ve SPX-20 Marka av tüfeği, 4 adet Browning ve Bila marka tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 76 adet av tüfeği fişeği ve 6 adet şarjör ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ