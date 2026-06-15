Üzerine inşaat asansörü düşen işçi ağır yaralandı

Elazığ'da yapımı devam inşaatın 3'üncü katında bulunan inşaat asansörü, işçinin üstüne düştü. Feci olayda, işçi ağır yaralandı.

Olay, Hürriyet Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan İhsan K.'nın üstüne binanın son katında kurulu olan inşaat asansörü düştü. Olayda şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı