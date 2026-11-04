Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çayda Çıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AT 202 plakalı otomobil ile 23 AFN 944 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı