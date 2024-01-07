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Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Olmadı

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Elazığ'da meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı altceçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACF 003 plakalı otomobil ile 23 HN 672 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri refüjdeki bariyerleri parçaladı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Elazığ Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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