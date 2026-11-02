Elazığ'da iki motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Elazığ'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AHD 152 plakalı motosikletle 23 AHB 991 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı