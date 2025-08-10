Elazığ'da Hırsız Alarmı: Demir Korkuluklardan Atlarken Yakalandı

Elazığ'da Hırsız Alarmı: Demir Korkuluklardan Atlarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, hırsızlık yapmak için çıktığı binanın demir korkuluklarından tırmanmaya çalışırken alarmın çalması üzerine korkuluklardan atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, hırsızlık yapmak için çıktığı bir binanın demir korkuluklarından tırmanmaya çalışırken alarmın çalması sonucu korkuluklardan atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, hırsızlık yapmak için bir binanın demir korkuluklarına tırmanmaya başladı. Şahıs birinci katın demirlerine çıktığı anda alarmın çalmasıyla birlikte demir korkuluklardan atlayarak olay yerinden kaçtı. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.