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Elazığ'da Hemşire Darp Edildi

Elazığ'da Hemşire Darp Edildi
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görevli bir hemşire, hasta yakınları tarafından önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğradı. Hemşire, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Elazığ'da hastanede görevli hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Olay, dün sabah Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde acil biriminde görev yapan erkek hemşire bir hastaya bakarken, hasta yakınlarının önce sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kaldı. Üniforması yırtılan ve omzu çizilen sağlık personeli, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Fethi Sekin Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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