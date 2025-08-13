Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Kurtarılan Adamın Anları Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Kurtarılan Adamın Anları Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir lokantada yemek yedikten sonra nefes borusuna yemek kaçan bir müşteri, döner ustasının heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir lokantada yediği yemek nefes borusuna kaçan şahıs, döner ustasının heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Olay, önceki gün Çaydaçıra Mahallesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yemek yiyen vatandaş, hesabı ödemek için kalktığı anda nefessiz kaldı. Nefes alamayan müşteriyi gören döner ustası, müdahale etmeye başladı. Bir süre nefes alamayan müşteri, ustanın heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. O anlar, lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'ya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.