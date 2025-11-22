Haberler

Elazığ'da Harput Kalesi'nden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'da, Harput Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan bir kadın, Meryem Ana Kilisesi'nin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Olay, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalede bulunan bir kadın, kendini boşluğa bırakarak kalenin altında bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik ve telefon çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
