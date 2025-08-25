Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 261 Olay, 183 Gözaltı

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 261 asayiş olayında, 183 kişi yakalanırken 26 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 17-24 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 261 olayda 183 kişi yakalanırken, 26 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 59 bin 667 şahıs ve 25 bin 450 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 503'üne cezai işlem uygulanırken 213 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 6 adet tabanca, 1 adet tüfek, 34 adet fişek, 4 adet kesici alet, 301,12 gram kubar esrar, 1008,90 gram esrar, 20,2 gram metamfetamin, 1.878,89 gram bonzai, 98,86 gram bonzai hammaddesi, 272 adet sentetik ecza ve ecstasy, 2 adet kök kenevir, 221 gr kannabinoit maddesi ele geçirilirken kaçak olarak ise 2 milyon 76 bin 400 adet makaron, 435 paket sigara, 50 adet puro, 500 adet filtreli ağızlık, 24 adet sigara tabakası, 4 adet cep telefonu, 4 adet emtia, hırsızlık kaydı ile 1 adet motosiklet ve bir miktar inşaat demiri ele geçirildi.

Öte yandan kent genelinde 42 adet trafik kazasında 75 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - ELAZIĞ