Elazığ'da Hafif Ticari Araçların Karıştığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Hafif Ticari Araçların Karıştığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
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Elazığ merkezde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası, kavşakta meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada araçlarda maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Elazığ merkezde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta meydana gelen çarpışmada araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, şehir merkezine bağlı bir kavşakta yaşandı. Henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, kesişen yolda çarpıştı. Çarpışma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçlardan birinin kavşağa girdiği, diğer aracın ise duramayıp çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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