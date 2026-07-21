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Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
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Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araçla, taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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