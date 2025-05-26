Elazığ'da Hafif Ticari Araçla Minibüs Çarpıştı

Elazığ'da Hafif Ticari Araçla Minibüs Çarpıştı
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Elazığ'da Rızaiye Mahallesi'nde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Rızaiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan hafif ticari araç seyir halindeki minibüse çarptı.Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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