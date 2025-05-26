Elazığ'da Hafif Ticari Araçla Minibüs Çarpıştı

Elazığ'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Rızaiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan hafif ticari araç seyir halindeki minibüse çarptı.Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - ELAZIĞ