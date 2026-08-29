Elazığ'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırdam-Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 AEG 483 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.Kaza da 5 kişi yaralandı. Araçta bulunan 5 yaralıdan biri araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan şahıs itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı