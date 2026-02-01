Haberler

Elazığ'da güvenlik kameralarına zarar veren şahıs kameraya yakalandı

Güncelleme:
Elazığ'da bir şahıs, bir sitenin güvenlik kameralarını kasıtlı olarak kırdı. O anlar, diğer güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay site sakinlerinde tedirginlik yarattı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede, kimliği belirsiz bir kişi siteye ait güvenlik kameralarına zarar verdi. Şahsın kameraları kırdığı anlar, yine sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin güvenlik kameralarına kasıtlı olarak zarar verdiği görülürken, olay site sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Kamera sistemine verilen maddi hasar da kayıt altına alındı.

Site sakinleri durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
