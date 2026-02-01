Elazığ'da güvenlik kameralarına zarar veren şahıs kameraya yakalandı

Elazığ'da bir şahıs, bir sitenin güvenlik kameralarını kırdı. Şahsın kameraları kırdığı anlar, yine güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede, kimliği belirsiz bir kişi siteye ait güvenlik kameralarına zarar verdi. Şahsın kameraları kırdığı anlar, yine sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin güvenlik kameralarına kasıtlı olarak zarar verdiği görülürken, olay site sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Kamera sistemine verilen maddi hasar da kayıt altına alındı.

Site sakinleri durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ