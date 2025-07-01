Elazığ'da Genç Adam Suya Girerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Genç Adam Suya Girerek Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde serinlemek için suya giren 27 yaşındaki Serhat Çınar, sudaki çırpınma sırasında çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı, ancak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde serinlemek için suya giren genç, hayatını kaybetti.

Olay dün öğlen saatlerinde Arıcak'a bağlı Üçocak beldesinde meydana geldi. Eşiyle birlikte su kenarında piknik yapmaya giden 27 yaşındaki Serhat Çınar, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Yakınlarınca suda çırpındığı görülen Çınar, çevredekilerin de yardımı ile sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çınar, daha sonra Arıcak Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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