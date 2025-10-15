Elazığ'da Gazeteciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

Olay, dün Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde, çardakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli bugün polis ekipleri tarafında yakalandı.

Vali Numan Hatipoğlu paylaşımında, "Saldırıyı gerçekleştiren fail emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.