Elazığ'da feci kaza: Çift hayatını kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü Ümit Avcı ve eşi Nurten Avcı hayatını kaybetti.

Elazığ'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolu Handekendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarında park halinde olan 47 ADY 394 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan hafif ticari aracın hız kadranının 65 kilometre hızda kaldığı görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
