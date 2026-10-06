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Elazığ'da eylülde 313 trafik kazasında 256 kişi yaralandı, 4 kişi öldü

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Elazığ'da eylülde 313 trafik kazasında 256 kişi yaralandı, 4 kişi öldü
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Elazığ'da eylül ayında meydana gelen 313 trafik kazasında 256 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 156'sı yaralanmalı, 157'si maddi hasarlı oldu.

Elazığ'da eylül ayının trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen 313 kazada 256 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da eylül ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 313 kazada 256 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti. Kazaların 156'sı yaralanmalı olurken, 157'si ise ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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