Haberler

Elazığ'da Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovancılar ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri

Güllü'nün son görüntüleri! Çığlık çığlığa sokağa koştular
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.