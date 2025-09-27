Elazığ'da Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ