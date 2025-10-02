Haberler

Elazığ'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

Elazığ'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı
Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlara destek olduklarını belirtti. Etkinlikte yaşlı vatandaşlara teşekkür eden Gecekuşu, sağlık hizmetlerinin her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Gazi Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü'nde ağırlandı. Huzurevinden alınan yaşlı vatandaşlar, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Emrah Gecekuşu, hizmet başkanları, idareciler ve çalışanlar tarafından karşılandı.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte yaşlı vatandaşlarla tek tek görüşerek yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda yaşlılarımızı yalnız bırakmadık ve yine bir aradayız. Bize bu imkanı sağlayan kurum müdürümüz Ömer Faruk Ergün ve bizleri kırmayıp davetimize icabet eden büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Sizler bizim için birer yol gösterici, birer çınarsınız. Hayat tecrübenizi rehber edinerek, yolunuzdan yürümeliyiz. Allah sizlere sağlıklı, mutlu ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Herhangi bir sağlık sorununuzda İl Sağlık Müdürlüğü olarak yanınızda olmaya hazırız. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
