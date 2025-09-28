Haberler

Elazığ'da Drift Yapan Otomobilin Tehlikeli Anları Kamereye Yansıdı

Elazığ'da Drift Yapan Otomobilin Tehlikeli Anları Kamereye Yansıdı
Güncelleme:
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsü tarafından defalarca kendi etrafında dönecek şekilde drift yaparak trafiği tehlikeye attı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir otomobilin defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
