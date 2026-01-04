Tofaş otomobiliyle drift attı, trafiği tehlikeye soktu

Elazığ'da Tofaş otomobiliyle drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü akan trafikte drift attı. Direksiyonu toparlayamayan sürücünün otomobili akan trafiğe döndü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.