Tofaş otomobiliyle drift attı, trafiği tehlikeye soktu

Elazığ'da bir sürücü, Gazi Caddesi'nde Fiat Tofaş marka otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir aracın kamera kaydına yansıdı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı.

Elazığ'da Tofaş otomobiliyle drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü akan trafikte drift attı. Direksiyonu toparlayamayan sürücünün otomobili akan trafiğe döndü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

