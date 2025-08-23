Elazığ'da Dondurulmuş Tavuk Yüklü TIR Devrildi, Kuyruk Oluştu

Elazığ'da Dondurulmuş Tavuk Yüklü TIR Devrildi, Kuyruk Oluştu
Elazığ'ın Maden ilçesinde dondurulmuş tavuk ürünleri yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı ve yol kapanarak uzun kuyruklar oluştu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde dondurulmuş tavuk ürünü yüklü tır devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan dondurulmuş tavuk ürünleri yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kaza sonrası yol kapanarak kilometrelerce kuyruk oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ise polis ekiplerinin kontrolü altında karşı şeritten verilerek açıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
