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Elazığ’da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
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Elazığ’da dereye düşerek boğulan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Elazığ'da dereye düşerek boğulan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Palu ilçesindeki Teke Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte dere kenarına giden 2 yaşındaki Emre Özdemir, suyun kenarında yürürken dereye düştü. Kısa süre sonra çocuğun düştüğünü fark eden babası, suya girerek çocuğunu kurtardı. İlk müdahale sonrası babanın aracıyla Palu Devlet Hastanesine götürdüğü çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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