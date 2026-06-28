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Kazaya sebebiyet veren cip, bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı

Kazaya sebebiyet veren cip, bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı
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Elazığ'da ara yoldan kontrolsüz çıkan cip, ana yoldaki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Cip sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da ara yoldan kontrolsüz olarak caddeye çıkan cip, bir otomobilin kaza yapmasına sebep oldu. Kazanın ardından cip sürücüsü, bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 150. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan kontrolsüz çıkan cip, ana yoldan gelen otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kazada otomobil trafik levhasına çarparken, kazaya sebebiyet veren cip, ise bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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