Elazığ'da Cinayet Davası Ertelendi

Elazığ'da kaybolduktan sonra toprağa gömülü bulunan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayet davasının ikinci duruşması, tanık Dilan Ö.'nün dinlenmediği gerekçesiyle ertelendi. Duruşmaya sanıklar ve maktul yakınları katıldı.

Elazığ'da geçtiğimiz yıl kaybolduktan sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin görülen ikinci dava, tanık Dilan Ö.'nün dinlenmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Elazığ'da 4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan K. ile birlikte suça iştirakten yargılanan babası Yaşar K., annesi Nesrin K. ve kardeşi Serkan K. ve maktul yakınları ve avukatları katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşma, bir diğer tanık Dilan Ö'nün, ifadesinin davaya ilişkin önemli hususlar taşıyabileceğinin düşünülmesi nedeniyle mahkeme heyeti tarafından ileri bir tarihe ertelenirken, sanık Volkan'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşma salonunda söz hakkı verilen Volkan K., "Davayla ilgili diyecek bir şeyim yoktur" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
