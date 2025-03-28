Elazığ'da Çift Araç Çarpmasıyla Genç Kız Ağır Yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken iki farklı aracın çarptığı genç kız yaralandı.

Kaza, Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 23 AER 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Z.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kıza aynı yönde seyreden M.B.C. idaresindeki 23 HF 532 plakalı otomobil de çarptı. Kazada 20 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ