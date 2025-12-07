Elazığ'da çatı yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Sürsürü Mahallesi Taşkent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri çatı kısmında ateş yakarak yemek pişirmeye başladı. Ocaktan sıçrayan alevler çatı kısmında yangına sebep oldu. İlk müdahalede bulunan vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ise, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ