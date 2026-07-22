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İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen şahıs son anda kurtuldu

İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen şahıs son anda kurtuldu
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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş ise ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi 86. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Her iki araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpıştığı ve kaza anında yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın savrulan araçların hedefi olmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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