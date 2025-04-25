Elazığ'da Cadde Ortasında Bıçaklama Olayı: Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da cadde ortasında husumetlisini bıçaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen husumetli 2 kişi cadde ortasında karşılaştı. Şahıslardan birisi, cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini boyun ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ