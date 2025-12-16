Elazığ'da buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 araç birbirine girdi

Elazığ'da buzlanma sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma, kazayı da beraberinde getirdi. Merkez Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana gelen kazada 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ