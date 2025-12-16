Elazığ'da buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 araç birbirine girdi
Elazığ'da buzlanma sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı. Yaralı olmamasına rağmen, araçlarda maddi hasar oluştu.
Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma, kazayı da beraberinde getirdi. Merkez Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana gelen kazada 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa