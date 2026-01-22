Haberler

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 800 gram eroin, çok sayıda silah ve para ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. İlgili ekipler, batı illerine uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 800 gram eroin, çok sayıda silah ve para ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 adrese düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin, 5 parça halinde toplam 44 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ve 10 bin TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
