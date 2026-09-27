Haberler

Elazığ'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Nailbey Mahallesi'nde şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alınacakları bildirildi.

Elazığ'da şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüşürken kavgada 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların, hastanede yapılan müdahalelerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem’in annesi ilk kez anlattı: Sabah odasına girdiğimde buz gibiydi

Ece İrtem’i sabah odasında böyle buldu! Annesi ilk kez konuştu
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti

Dünya, İsrail'e karşı aldığı kararı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu