Elazığ'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere dört kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ardından Elazığ'a sevk edildi. Olayda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı